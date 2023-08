Robin Semal rêve de faire partie de l’équipe nationale de padel

Au fil des ans, le joueur de 32 ans s’investit davantage dans le padel. "J’ai toujours accroché aux sports de raquettes: tennis, badminton, ping-pong, squash. Quand j’étais petit, mes parents m’ont mis sur un terrain de tennis, ils ont vu que j’aimais bien et j’ai continué. J’ai donc commencé à 5 ans et j’ai continué, parfois un peu plus, parfois un peu moins, précise celui qui évolua pendant une vingtaine d’années au Parival avant de suivre des amis à La Raquette. Je suis tombé amoureux du padel en le découvrant lors d’un un tournoi de tennis au Portugal, il y a 6-7 ans. À l’époque, personne ne connaissait la discipline en Belgique. De retour au pays, je me suis inscrit à Waterloo qui fut le premier club belge de padel. Depuis la fin de mes études (il travaille dans le domaine de l’IT), je suis beaucoup plus concentré sur le padel et je dispute seulement les interclubs de tennis en plus de quelques tournois."

Selon lui, les deux disciplines sont "complémentaires jusqu’à un certain niveau. Ce sont les mêmes comptages de points et les mêmes balles qu’il faut passer au-dessus du filet. Après, je trouve le padel moins technique mais plus tactique et un peu moins physique aussi dans le sens où il faut être très fort physiquement en tennis pour passer un cap. Ce qui m’arrange pas mal car je n’ai pas un gabarit très puissant."

Est-il possible de combiner les deux ? "Je ne suis pas l’un des meilleurs au tennis, même si cela m’a permis de faire mes études aux États-Unis, mais je connais pas mal de gens qui sont dans les meilleurs Belges au padel et encore série A au tennis. Après, si on veut jouer au tennis et au padel à un haut niveau, cela demande des sacrifices car il faut être à la hauteur physiquement et avoir la motivation."

Ses objectifs pour la suite ? "Essayer d’aller chercher le titre en nationale 4 avec mon équipe d’interclubs en tennis. Au niveau padel, j’aimerais évoluer davantage. Avec mon partenaire fixe, Tanguy Montoisy, le but est d’aller grappiller des points dans le ranking belge. Mon rêve serait d’ingérer l’équipe nationale mais je sais que ce sera compliqué."