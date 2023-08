Nicole et Jacques, deux précieux bénévoles

Nicole tient la buvette. Jacques est délégué de l’équipe. Il alimente l’arbitre en balles lorsque celui-ci le sollicite.

Genappe a beaucoup de chance de compter sur ces deux bénévoles, même si l’état de santé de Jacques ne lui permet plus d’être aussi actif qu’auparavant. "Avant, Jacques servait aussi au bar. Ce n’est plus possible pour l’instant", signale Nicole.

Ils font office d’exemple à une époque où les bénévoles sont de moins en moins nombreux. "Nous avons toujours travaillé comme bénévoles. Nous ne sommes entrés dans le comité que depuis quatre ans suite aux décès de Pierre Chapelain et Michel Tubiermont."

La balle pelote est leur principale activité. "Lorsque nous ne sommes pas à la balle pelote, nous restons à la maison. Nous allons encore de temps en temps au marché de Court-Saint-Étienne, mais moins souvent qu’avant."

Ils ne font plus les déplacements avec l’équipe première. "Vu l’état de santé de mon mari, ce n’est plus possible. Heureusement, sa santé s’améliore", poursuit Nicole.

Celle-ci n’hésite pas à élever la voix lorsque les joueurs réussissent un bon coup sur le terrain. "Cette année, les résultats ne suivent pas. L’équipe première comme la promotion ne refont plus les résultats de la saison dernière. Elles se sont mises à gagner toutes les deux ces dernières semaines. La nationale 2 va se maintenir, c’est trop tard pour la promotion."

Nicole Pennant a donc moins de travail derrière son comptoir. "Vu les résultats, il y a moins de monde. Les recettes s’en ressentent", poursuit-elle.

Présents au club depuis plus de 30 ans

Ils sont arrivés à la balle pelote il y a plus de trente ans. "Ma belle-mère, Louise Desprez et son compagnon Albert Mertens étaient supporters de Baisy-Thy. Lors d’un Baisy-Thy – Courcelles, ma belle-mère a proposé à Hector Tubiermont que Jacques donne un coup de main au bar. J’ai servi en salle."

Depuis lors, ils sont toujours présents. "Lors des soupers, je vais préparer la salle. Je m’occupe du café pendant les repas. Jacques est à mes côtés, il ne peut plus rester seul pour l’instant."