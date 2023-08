Motocross d'Orp-le-Grand: Pour Pascal Muls, "Orp, c’est le petit Namur !"

Ce week-end, c’est le rendez-vous de l’année, celui pour lequel il s’investit avec de nombreux autres bénévoles à faire en sorte que le Trophée 875 soit le plus réussi possible. "On a très bien avancé mais depuis quelques jours, la météo et ses prévisions nous préoccupent. On pourrait avoir de la pluie, voire des orages. Si pour la course en elle-même, cela n’aura pas beaucoup d’incidence, même si le terrain encaissera davantage, c’est surtout pour les spectateurs que nous sommes inquiets. Il n’existe pas énormément de parking et les prairies qui servent habituellement pour le stationnement risquent d’être impraticables si la pluie est trop présente."

Dimanche, Pascal sera aussi au départ de l’épreuve avec son ancêtre, dans la catégorie Vintage. "C’est notre petite récompense. Je roule avec deux habitués du circuit et des compétitions : Quentin Cogolludo sur une moto BSA 440 de 1969, avec Philippe Cogolludo et sa MAiCO 400 de 1976. Moi, ce sera une CZ 380 de 1970. On a la chance que toutes les pièces se refont facilement. Mais les motos ne souffrent pas trop. Elles sont faites pour cela."

Quand on lui demande de décrire le parcours, Pascal Muls n’a aucune difficulté à parler de ce tracé qu’il affectionne: "Orp-le-Grand, on l’appelle le petit Namur. C’est en tout cas le plus ancien circuit naturel de Wallonie en activité. Il est apprécié pour sa diversité. Personnellement, je suis ce que l’on appelle un enduriste. Alors, forcément, on ne peut qu’aimer un parcours comme le nôtre."

Sportivement, que doit-on attendre du rendez-vous ? "On aura de la concurrence, et pas qu’un peu avec des pilotes de qualité dont une forte délégation tchèque. J’étais un des premiers à souhaiter une journée Oldtimer lors de notre organisation. Le choix d’un retour au Trophée 875 avec les oldtimers a vraiment relancé notre organisation. On retrouve l’engouement que l’on perdait par le passé. En organisant des 'Inter', même en payant des sommes de 6 ou 7000 euros, les pilotes ne se déplaçaient plus. Ici, on fait le plein."