11 pays réprésentés ce week-end à Orp-le-Grand

Ce week-end, Orp-le-Grand va vivre deux de ses plus beaux jours de l’année au rythme du motocross. Une journée de samedi consacrée aux épreuves de la fédération et celle du dimanche tournée vers le Trophée 875 qui a fait les beaux jours de la discipline et qui a été remis sur les rails l’an dernier, là où tout avait débuté.