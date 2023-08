Tourinnes-la-Grosse s’incline après 10-10

Pécrot poursuivra son match arrêté à 8-10 à Saint-Denis jeudi à 18 h. En cas de victoire, Pécrot aurait des chances de terminer cinquième, ce qui lui ouvrirait le droit au tour final.

Décision arbitrale discutée à St-Denis

De son côté, Tourinnes-la-Grosse, battu 13-10 à Saint-Denis, aura très difficile de terminer cinquième. Les Tourinnois ont le même nombre de points que Pécrot mais ont joué une rencontre de plus. "C’est quasi impossible d’encore terminer cinquième. Nous avons eu une période sans point qui fait mal au décompte final. À Saint-Denis dimanche, l’arbitre a indiqué que suite à un accident de la circulation, il arriverait en retard. Il n’a finalement pas pu rejoindre le jeu de Saint-Denis. Un visité a arbitré la rencontre. À 10-10 et 40 partout, il a orienté le match en ignorant une balle fautive des adversaires qui ont ensuite pris la chasse. Nous nous sommes énervés et n’avons plus pris de jeu", signale le capitaine, Cédric Evrard.