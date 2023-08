Terrain non conforme: Braine éliminé de la Coupe de Belgique sans jouer !

Mis devant le fait accompli en arrivant au stade, les dirigeants ont tenté de retracer les lignes du terrain en les avançant de quelques dizaines de centimètres mais les nouvelles longueurs n’ont pas été homologuées par le trio arbitral après de longues minutes de discussions avec l’Union belge. La rencontre ayant été annoncée sur le terrain principal en herbe, la possibilité de jouer sur le synthétique a aussi été écartée. La décision a donc été prise de ne pas jouer et d’ainsi envoyer Hamme (D3) au cinquième tour.

Henri Pensis l’avait évidemment très mauvaise: "J’étais présent depuis 8h du matin afin de trouver des solutions, notamment en déplaçant les grues laissées par la Commune et en retraçant les lignes. J’ai fait tout ce que j’ai pu et cela nous a enlevé la possibilité de faire une belle recette partagée chez une D1 (Harelbeke, NDLR) en cas de qualification", pestait le directeur sportif.

Une situation rocambolesque qui n’a pas plu, également, au président, Claudio Mariella, lequel mettait en avant une double responsabilité: "Il y a tout d’abord une faute grave de la part de la Commune. Nous étions conscients du problème depuis mercredi, on l’a avertie et on l’a sollicitée pendant trois ou quatre jours mais elle n’a pas réagi. Je déplore le fossé qui se creuse entre les clubs et leurs communes alors qu’on ne parle ici que de foot amateur, soit le cinquième échelon de la hiérarchie. On se doit donc de la secouer puisque la situation a été mal gérée et il ne faut plus que cela se reproduise car en attendant, on s’est fait pénaliser sur le plan sportif. Je suis aussi très déçu par l’adver saire qui était contre l’idée de jouer depuis le début alors qu’on a tout fait pour que le match ait lieu. On a accueilli les arbitres, les supporters des deux équipes, préparé la réception et les joueurs se sont échauffés. Où est le football là-dedans ? On aurait pu jouer, peu importe l’issue. L’adversaire aurait peut-être été plus fort et s’il l’avait voulu, il aurait pu porter réclamation par la suite."

"On aime jouer ces matches"

Les joueurs ont été les grands perdants: "C’est scandaleux et c’est la première fois que ça m’arrive, soufflait Benoit Ladrière. On avait préparé ce match après avoir passé deux tours compliqués et on était content de pouvoir montrer de quoi on est capable. Après avoir eu dur en Coupe ces dernières années, on était bien occupé sportivement. Ce sont des matches qu’on aime bien jouer mais tout est tombé à l’eau à cause d’un problème de communication avec la Commune. Je ne comprends pas comment ce genre de chose peut arriver."