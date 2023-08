Pas rassasié, il a remporté la victoire dans la foulée à Leuze. "Tout s’est joué au sprint en réglant le peloton après une course où il a fallu rester aux avant-postes et surveiller les échappées."

David Maniet, responsable de la formation ServiPools DT Racing, savoure le moment: "Les victoires se multiplient, nous en sommes à 34 succès sans oublier les 42 secondes places et 39 fois la troisième marche du podium. Cela nous fait 115 podiums enregistrés. On savait que nos coureurs allaient scorer, mais ici, c’est assez incroyable. Le titre de Marc nous permet d’agrandir encore notre garde-robe de maillots spécifiques. On commence à en avoir quelques-uns (rires). Marc a bien joué le coup, cela fait aussi partie du sport."

Le titre aurait dû être décerné à Brugelette voici une dizaine de jours mais une grave chute a entraîné l’arrêt de la course. Le championnat a donc été reporté à Tournai.

La moisson n’est pas terminée. Ce samedi, la formation wavrienne sera à nouveau sur la brèche avec les championnats du monde de la même ligue, à Couvin. "On risque fort d’avoir encore de bons résultats. Une grosse partie de l’équipe sera alignée au départ. D’ici là, plusieurs de nos éléments s’aligneront à Jauche mardi et jeudi, avec Fred Jacob qui visera le général sur deux jours. Il respire la forme actuellement. Le 15 août, il s’est aligné pour le fun au triathlon de Namur et est… monté sur le podium, prenant la troisième place !"