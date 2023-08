Guibertin perd son action contre la fédé

Lors d’une réunion programmée le 16 mars 2023, le conseil d’administration de Volley Belgium, gestionnaire des compétitions des niveaux nationaux, décidait que la série de Nationale 1 messieurs serait composée de 14 équipes, à savoir 13 équipes de club et une formation du Top School Vilvoorde. Comme Mortroux/Thimister avait annoncé qu’il ne reconduirait plus son équipe de Nationale 1 la saison prochaine, une place se libérait à ce niveau. La fédération avait alors convoqué les équipes de Courtrai et Guibertin pour disputer un match de barrage le 7 mai dernier. Match remporté par Guibertin qui pensait donc accéder à l’antichambre de l’élite. Mais ce que les Brabançons ne savaient pas, c’est que la veille, soit le 6 mai 2023, la fédération revenait sur sa décision en indiquant que la série serait composée non plus de 14, mais de 13 équipes: 12 de club et le Top School Vilvoorde. La fédé n’a pas informé les deux barragistes qu’il n’y aurait pas de montant supplémentaire pour remplacer l’équipe défaillante de Mortroux.