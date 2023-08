Bousval termine sa saison en boulet de canon

L’équipe de Bousval A a terminé son championnat ce week-end en signant deux victoires à trois points. Les Bousvaliens se sont imposés 13-2 contre Rhisnes samedi et encore 2-13 en déplacement à Grand-Leez dimanche. Ils finissent en boulet de canon. "Nous ne pourrons cependant pas jouer le tour final. Cela se joue à deux jeux près. Nous avons le même nombre de points et de victoires que Nil-Saint-Vincent qui a pris 185 jeux, nous en avons pris 183, indique Michaël Denuit le président-joueur de Bousval. Nous avons fait une superbe lutte samedi contre Rhisnes. Hervé Tubiermont a livré un grand match. Nous avons récidivé le lendemain sans Hervé Tubiermont. Notre objectif était d’être dans les quatre premiers, nous sommes tout proches. Nous avons perdu trop de points au premier tour. Nous n’avons pas pris de point à l’aller contre Ottignies, nous avons perdu contre Saint-Servais après 12-12 et 40 partout. Au premier tour, nous comptions 11 points. Nous avons pris 19 points lors des rencontres"retour". Si nous avions pu compter sur Benoît Balestrie toute la saison, nous aurions joué le titre."