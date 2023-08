Quarts temps: 19-18, 10-14, 13-16, 15-12.

BAVI VILVORDE: Bonsenge 10, Van Den Broeck 2, Lammens 23, Lait 0, Lamrini Elouhabi 3, Cobbaut 3, Creppy 3, Cuyvers 3, Citona 1, Vervoort 0, Agu 8, Kazakis 1.

ROYAL WATERLOO: Kaminski 8, A. D’Hose 9, Vlaeminck 0, Vancampenhout 12, Maeter 2, Delbrassinne 5, R. D’Hose 2, Kabangu 6, Carême 11, Schiettecatte 3, Mbessang 2.

C’est sans Tom Busselen que les Waterlootois se sont déplacés à Vilvorde où le premier quart fut surtout un round d’observation (19-18). Ensuite, Waterloo profite du second quart pour prendre quelques points d’avance (29-32 à la pause).

Au retour des vestiaires, il y a encore beaucoup de déchet dans le jeu des deux équipes mais Waterloo se montre moins maladroit et beaucoup plus solidaire en défense que son adversaire. C’est suffisant pour faire 42-48 à la demi-heure. Waterloo tient le bon bout et pousse même son avantage à +10 avant de contrôler les derniers échanges pour signer un premier succès dans cette poule C de la Coupe de Belgique. "Une superbe victoire, saluait le coach de Waterloo Sébastien Dufour. Une superbe victoire bâtie au terme d’une grosse prestation collective de notre part contre un adversaire toujours redoutable dans ses installations."

Le collectif waterlootois a directement trouvé la bonne carburation. "J’avais prévenu mes joueurs à propos du jeu rapide de Vilvorde. Nous avons vraiment eu la bonne cohésion dans le groupe pour contenir le jeu de notre adversaire. C’est évident que cette bonne cohésion sera un de nos points forts pour cette saison."

D’autant plus que la quinzaine de travail aux entraînements porte déjà ses fruits. "Notre priorité est de mettre en place notre fond de jeu. Mais avec ce que mes gars ont montré ce dimanche, je suis plutôt satisfait de la façon dont les choses se mettent en place. Je constate que nos renforts s’intègrent bien dans le groupe. Sam Kaminski nous apporte beaucoup de leadership en complémentarité de Maxime Maeter au poste 1. Quentin Schiettecatte a un autre registre de jeu que nous n’avions pas jusqu’ici et c’est un plus pour l’équipe. Et puis Ilan Mbessang qui est au centre de formation AWBB est une belle surprise."

Mais sans le dire le mentor de Waterloo sait qu’il y a encore pas mal de pages à écrire avant d’aborder le championnat. En attendant, l’actualité, c’est la Coupe de Belgique, dans une poule dominée par la TDM1 de Royal 4 BXL, toujours invaincue après son succès contre KBBC Oostkamp (80-88). Oostkamp qui est le prochain adversaire de Waterloo (dimanche prochain à 14 h 30 au Chenois). "Oostkamp ce sera encore un autre test pour mon équipe. Les Flandriens ont annoncé vouloir jouer le titre dans la série B et la montée en TDM1. C’est dire l’opposition qui nous attend. Mais si nous gagnons dimanche, il faudra un exploit à Lommel pour passer ce tour en Coupe de Belgique…" Ce qui ne serait pas pour déplaire au coach Dufour.