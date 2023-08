Une pause fraîcheur fatale à Perwez en Coupe de Belgique

Le début de rencontre des Brabançons wallons est prometteur et les deux premières occasions sont d’ailleurs à mettre à l’actif d’un Hugo Sardo qui aurait même pu ouvrir le score dès la 10e minute. Merelbeke fait rapidement circuler un cuir qui passe facilement de droite à gauche et après une frappe dangereuse de De Mey bien détournée par Pletinckx, les Flandriens font exploser le marquoir.

La pause boisson n’a pas l’effet escompté pour les Perwéziens qui sombrent littéralement en vingt minutes de temps sur des réalisations de Binst, Soli, De Mey et Audenaert. À la pause, le score de 0-4 est lourd et Perwez paie au prix fort de (trop) nombreuses approximations.

Largement devant au marquoir, Merelbeke gère tranquillement la seconde mi-temps sans mettre trop de rythme. Les gars de Jean-Claude Delmoitié en profitent pour reprendre confiance et se procurer quelques belles possibilités. Sardo fait 1-4 sur un magnifique service de Mba mais c’est finalement Audenaert qui donnera au score son allure définitive dans les derniers instants.

Malgré une entame de partie qui laissait présager une bataille moins disproportionnée, la marche était finalement trop haute pour un Perwez qui peut néanmoins se satisfaire de son parcours en Coupe de Belgique. "Nous étions vraiment bien dans la rencontre avec une bonne circulation de ballon et de bons mouvements puis le château de cartes s’est écroulé de manière incompréhensible durant vingt minutes après la pause fraîcheur. C’est dommage car nous prenons des buts sur des erreurs individuelles et nous n’avons pas eu la bonne réaction face à ces coups du sort. Nous nous sommes remobilisés en seconde période et le contenu dans le jeu était vraiment pas mal face à une très bonne équipe qui n’a pas volé sa victoire même si le score est forcé", résumait le T1 perwézien.