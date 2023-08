TANGISSART: Adrien Fauchet (4-7 Valery Lemmens), Michaël Vandendaele, David Mine, Nicolas Corbisier, Fabien Gilboux.

HOVES: Nathan Dereine, Soufyan El Bagdhadi, Gary Lejeune, Cyril Demarbaix, Sébastien Bracke.

Dorian Derine, le grand-milieu visiteur, a pris place sur le banc. "Il s’est cassé un ongle", signale Édouard Hendrickx, qui, à près de 80 ans, a toujours bon pied bon œil à la tête du club de Hoves. "Oui, mais c’est ma dernière saison. L’âge est là. J’aurais voulu passer la main. Une personne était intéressée mais faute de trouver des bénévoles pour l’aider, elle renonce."

Le club n’alignera donc plus d’équipe la saison prochaine.

Cela n’empêche pas les joueurs de défendre leurs chances. Ils l’ont prouvé samedi en menant 0-4 à Tangissart. "Jusque-là, nous n’avions rien fait. Nos adversaires avaient bien frappé. Nous avions livré beaucoup de mauvaises, dont un à 0-2 et 40 partout par Fabien Gilboux", signalait le président stéphanois, Eddy Corbisier.

Tangissart a alors permuté Nicolas Corbisier et Fabien Gilboux. Bien leur en pris, les visités revenaient à 2-5 sur un rechas outre de Michaël Vandendaele. Ils recollaient à 4-5 en répondant mieux à la frappe.

À 4-5 toutefois, une outre de Nathan Dereine à 30-40 (4-6) suivi des bons services de Gary Lejeune conduisaient Hove au repos à 4-7.

Michaël Vandendaele passait sans succès au pivot à 4-8. Le jeu montait à 40 partout. Un bon rechas de Nicolas Corbisier était suivi d’un service fautif de Soufiane El Bagdhadi à 40 à deux (5-8). Tangissart décrochait le point (6-8) sur un service large de Gary Lejeune, toujours à 40 partout. Les visiteurs ont ensuite filé au but d’une traite. "En règle générale, nous n’avons pas frappé. Fabien Gilboux a été bon en première période, Nicolas Corbisier s’est distingué après le repos", indiquait le capitaine visité, Michaël Vandendaele.

"Après 6-8, nous n’en avons plus touché une", ajoutait Eddy Corbisier.

Deux points d’avance sur Kastel

Le point pris permet néanmoins à Tangissart de compter deux points de plus que Kastel, barragiste pour la descente, battu sans point par Nil-St-Vincent et de conserver son avantage d’un point sur Mont-Sainte-Aldegonde qui a joué une rencontre de plus.