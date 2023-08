Auteurs d’une très bonne première demi-heure, les Rebecquois ont pu rapidement prendre le match à leur compte, grâce à l’inévitable Thomas Depotbecker, qui ouvrira le score dès la 25e minute de jeu. Si Lebbeke se sera uniquement montré dangereux via des phases arrêtées, il aura fallu tout de même gérer le résultat durant un peu plus d’une heure, ce que les hommes de Dimitri Leurquin ont réussi à faire et ce qui avait de quoi donner le sourire au coach rebecquois. "On a produit une première demi-heure de très bonne facture. Jouer une équipe néerlandophone, n’est jamais simple, encore moins dans le cadre d’un match de Coupe, mais mes joueurs ont parfaitement su manœuvrer que pour se rendre la tâche plus facile. Je dois souligner un gros travail et une énorme débauche d’énergie de tout un groupe. L’année passée, ce genre de rencontres, face à une équipe qui ne joue pas forcément au ballon et qui balance devant, on les perdait. Cette fois, la maturité et la bonne gestion des temps forts nous ont permis d’émerger. Écarter une D2 néerlandophone à ce stade de la saison est un bon signal pour la suite des événements."

Une aventure en Coupe de Belgique qui conduira les Rebecquois dimanche prochain du côté de Onhaye, équipe de D3 ACFF, qui a créé la surprise en éliminant Jette, et qui obligera Rebecq à voir sa reprise en championnat face à Ganshoren, initialement prévue le week-end prochain, être décalée de quelques jours.

Arbitre: M. Malhaise Q.

Cartes jaunes: Diarra, Camargo, Coulibaly, Polizzi, Depotbecker, Loriers, De Nauw,

Buts: Depotbecker (1-0, 25')

REBECQ: Rousseau, Morias, Demolie, Camargo, Diarra, Mukota (43' Van Landschoot), Polizzi (90' Grégoire), Depotbecker, Zorbo (63' Devel), Coulibaly, Contino.

L EBBEKE: Aeyeles, De Nauw, Vermeire, Emmaneel, Pieyns, Verheyden, Hillewaere (64' Van Tricht), De Rock (79' Eyenga), Loriers, Van De Velde, Van Buyten (64' Lyasse).