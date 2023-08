Quarts temps: 23-16, 11-13, 13-22, 12-14.

BRAINE: Bonacorsi 6, Minnuci 9, Fontaine 12, Fransolet 4, Farricelli 8, Berghmans 0, Brohée 8, Schwartz 19.

Déplacement très compliqué pour les Brainois qui doivent composer avec les blessures de Dorian Dombret (main cassée), de Walid Szylkrot et de Loïc Dewit, mais aussi avec les absences de Dries Bellemans et Lionel Tchatchou. Gianni Maren a donc fait appel aux joueurs de P2 Matteo Brohée, Noham Berghmans et Lucas Fransolet pour pouvoir faire le nombre et disputer ce match de poule. "Heureusement qu’ils étaient là. Cela a permis d’avoir des rotations sinon j’aurais cramé quelques-uns de mes gars, concède le coach de Castors Braine. C e qui n’est pas une bonne idée en pleine préparation."

Compte tenu des circonstances, Boussu a su préserver son avantage de 10 points pendant toute la première période (34-29). Sous l’impulsion de Kilian Schwartz et Thomas Farricelli, les Brainois ont enfin pu émerger dans le troisième quart (47-52). Ensuite, les Brainois ont achevé le travail en signant leur second succès dans cette poule P. "Pour le moment, on ne peut que se satisfaire de ça, constate Gianni Maren. Notre préparation est très perturbée par les blessures et notre travail est très haché. Mais avec ce succès, nous sommes déjà qualifiés. C’est déjà ça."

Suite au forfait de l’Alliance Arlon, la première place de la poule se jouera vendredi à 20 h 45, à domicile contre RSW Liège Basket. "Je devrais récupérer Dries Bellemans, Lionel Tchatchou et peut-être Loïc Dewit. Il est clair que pour notre premier match de championnat qui se profile dans la quinzaine, notre préparation n’est pas du tout optimale. Mais ça fait partie du jeu, on doit composer avec ces retards et ces blessures."

Concernant le petit nouveau Diego Minucci, Gianni Maren était plutôt satisfait de sa première sortie. "Il a découvert l’impact du jeu en senior. Il a pu enfin jouer quelques minutes avec nous et a mis de l’intensité dans notre jeu en seconde période. Il a même permis à l’équipe de passer devant au score. C’est de bon augure pour la suite."