Quarts temps: 24-12, 12-19, 17-10, 21-11.

NIVELLES (4x3, 6/23 LF, 17 ftes): HENNUY 17 (3x3), KAMINSKI 4, TURSUGIAN 10 (1x3), NDOZI-MIALA 15, Bertrand 6, Vandermousen 5, Kasabi 9, Roland 4, DENAYER, Martinez 4, Guillaume.

BELLEFLAMME (2x3, 8/20 LF, 24 ftes): De Jaeger 2, Proesman 10, LECLERCQ 9 (2x3), AUTHELET 4, Richel, HENNART 2, MATUMUINI 9, Jamar, DESOLEIL 12, Kusunguludi 4.

Logées dans la même série en championnat, les deux équipes se rencontraient ce samedi à la Dodaine dans le cadre de la Coupe AWBB. En ajoutant la manière au résultat, les Aclots ont inscrit un troisième succès consécutif dans leur Poule F.

Même en cas de revers samedi prochain sur le terrain de la R1 des Spirou Ladies, cette victoire est synonyme de qualification pour les seizièmes de finale. La Coupe n’est évidemment pas l’objectif des jeunes Nivellois, qui ont opéré samedi sans Van Rysseghem ni Cockmartin. L’absence de ces facilitateurs et scoreurs n’a pas pesé. C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble brabançon dont le pic de forme avoisine désormais la courbe de confiance.

Guidé par le quatuor Hennuy-Kaminski-Ndozi-Miala-Tursugian, Nivelles a maîtrisé le débat et a fait preuve d’une belle intensité. Il y a eu certes des moments de flottement comme le 0-9 encaissé au second quart-temps qui fera revenir l’équipe liégeoise larguée à seize unités (32-16 ; 15e). Il y a eu aussi du déchet aux lancers francs avec 26% de réussite mais défensivement la greffe initiée par le coach Labidi a déjà bien pris.

Sur jeu placé, au rebond, dans les glissements et les transitions, l’arrière-garde nivelloise a fait le travail. Après la mi-temps (36-31), Nivelles accentuera progressivement son avance (51-41, 59-44) et sa fraîcheur physique lui permettra – comme lors de ses deux premières rencontres de Coupe AWBB – de prendre le large, de trouver des options faciles et de s’imposer logiquement.

Revenu au bercail après une saison à Genappe en R2, Adrien Kaminski se montrait satisfait de l’avant-saison des Brabançons: "On n’est pas encore prêt au plan physique, mais on travaille avec notre nouveau coach depuis à peine trois semaines. Notre groupe n’a pas tellement changé. Je viens de Genappe, mais je connais les gars et Kasabi vient d’Evere. Le club veut qu’on se maintienne. Nous aussi, on aspire à une saison tranquille. Donc, on veut se sauver et pourquoi pas jouer le ventre mou du classement. C’est vrai qu’on n’est pas vieux, mais avec Hennuy, Ndozi-Miala et Tursugian, on a déjà l’expérience de la R2. C’est cette maturité qu’on va mettre au service de l’équipe pour aider et former au mieux nos jeunes."