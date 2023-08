Les deux équipes se sont tenues en deuxième période. "Kevin Brasseur s’est blessé à 4-4. Marc Hamelryck est passé au fond, Michel Cranenbrouck est rentré à corde", indiquait le délégué de l’équipe visiteuse, Pascal Glibert. Au repos, le marquoir affichait 7-6: "Nous n’avons pas été très bons dans les petits coups."

Les Genappiens se reprenaient après la pause. "Nous avons bien frappé et respecté les limites du jeu. Au fur et à mesure que l’on se détachait, le public local mettait plus de pression sur ses joueurs qui en ont perdu leurs moyens."

Genappe signe son deuxième succès consécutif. "Malheureusement, Je crains que notre retour soit tardif", analysait Pascal Glibert. Genappe est à un point de Kastel et à deux points de Mont-Sainte-Aldegonde à une journée de la fin.

Nil-St-Vincent 13 Kastel 5

NIL-ST-VINCENT: Samuel Janssens, Philippe Janssens, Mehdi Gerrouche, Florian Dhondt, Samuel Dhondt.

Nil-Saint-Vincent évoluait à Bousval suite à l’indisponibilité de son ballodrome. Sam et Philippe Janssens, père et fils, étaient appelés en renfort pour jouer à corde suite aux blessures de Jonathan Simon et Michaël Gelders et aux vacances de Lorenzo Berthels. "Nous avons été menés 0-3 après avoir perdu deux jeux de 40 partout", soulignait Michaël Gelders, présent en bord de jeu.

Les visités ont ensuite complètement renversé les rôles pour mener 6-3 et 7-4 au repos. La deuxième période voyait les visités bien appliqués, avancer à 11-4. "Je ne me sentais pas trop mal au pivot pour une première titularisation à ce poste", soulignait Mehdi Gerrouche. Nil prenait finalement les trois points: "12-5, Florian Dhondt, au tamis, n’a laissé aucune chance aux adversaires", reprenait Michaël Gelders. Cette victoire à trois points permet à Nil d’être assuré de la deuxième place.