GENAPPE: Thomas Leturcq, David Craenembroeck, Maxence Dupont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

KASTEL: Baert Goens, Jonathan Peelman, Matthias Baert, Remco Vanhove, Brent Sunaert.

Les Genappiens ont nettement dominé la première période. À 1-0, les visiteurs ont égalisé sur deux services fautifs de David Craenembroeck. Il n’y a plus eu ensuite qu’une équipe sur le terrain. Genappe jouait le match parfait au contraire des visiteurs qui gaspillaient beaucoup de balles. Cédric Bosse était en belle forme. "Les adversaires ont commis beaucoup de fautes au rectangle et au tamis", observait le président visité, Christophe Cambier.

À 5-1, Cédric Bosse fouettait outre à deux reprises, Thomas Leturcq l’imitait immédiatement. Genappe menait 7-1 face au troisième classé. "Nous avons jusque-là géré parfaitement les échanges. Nous avons joué à la perfection", reconnaissait Hector Tubiermont, le délégué visité.

Nicolas Dupont déterminant au fond

À 7-1, Remco Vanhove était sifflé au tamis à 40 partout après avoir livré trois mauvaises. Dans le jeu suivant, Nicolas Dupont frappait outre (9-1). Les visités envisageaient alors les trois points. Toutefois, Cédric Bosse n’avait ensuite plus le même rendement face aux puissants serveurs visiteurs. Kastel, avec Remco Vanhove au pivot, Matthias Baert au grand-milieu et Brent Sunaert au fond, remontait une situation désespérée en frappant puissamment de nombreuses balles entre les perches. "Nous avons eu un passage à vide et nos adversaires se sont améliorés" soulignait Hector Tubiermont.

Les visiteurs revenaient à 9-6. Genappe opérait alors un changement qui s’avérait déterminant en intervertissant les positions de Cédric Bosse et de Nicolas Dumont. "Notre changement a porté ses fruits. Nicolas a assuré au fond, j’ai remis du grand milieu", indiquait Cédric Bosse.

Thomas Leturcq et David Craenembroeck s’étaient imposés au tamis à 9-6 pour stopper l’élan visiteur (11-6).

Genappe s’imposait 13-8 au terme d’une rencontre d’un excellent niveau. Les visités n’ont plus besoin que d’un point pour être mathématiquement sauvés.