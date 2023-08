Coupe de Brabant : Nouvel exploit d’Incourt qui a sorti son voisin chaumontois (photos)

Au retour des vestiaires, Delikus profitait d’un ballon relâché par le gardien adverse pour rétablir l’égalité (1-1). "On était trop nerveux en première période mais on a su prendre le jeu à notre compte et être plus dominant lors du second acte", explique l’entraîneur du Ronvau, Jean-Paul Dos Santos Costa.

La domination chaumontoise se concrétisait après l’heure de jeu avec un beau mouvement collectif et une offrande de Chantreux pour Ingberg qui ne se faisait pas prier (1-2). C’était sans compter sur la réaction immédiate d’Incourt qui égalisait cinq minutes plus tard grâce à Lefèvre (2-2), bien servi au point de penalty par un Kevin Pierquin à peine rentré au jeu.

Le match s’emballait et Ronvau loupait alors le coche en touchant deux fois le montant. Alors qu’on se dirigeait vers la cruelle séance des tirs au but, Nicolas Pierquin offrait la qualification dans les derniers instants aux Incourtois grâce à une tête victorieuse sur corner (3-2). "Ce n’est pas forcément la meilleure équipe qui s’est qualifiée dans ce derby mais ils ont été plus réalistes, constate Dos Santos Costa. C’est une défaite qui peut cependant nous servir pour le futur et pour le début du championnat en P2."

De son côté, l’entraîneur victorieux savourait après un deuxième exploit en moins de 48 heures: "Les joueurs se sont arrachés alors que certains avaient déjà des crampes à la mi-temps. On a montré qu’on a beaucoup de ressources mentales et qu’on peut être une des belles surprises cette saison."

Nul doute donc qu’Incourt voudra réitérer la surprise une troisième fois d’affilée en huitièmes de finale.