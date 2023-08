CHASTRE: Nkada, Gouverneur, Marquez (51' Vertez), Ducatillon, Goetynck, Michiels, Lucas (11' Duquenne), Sekelama (51' Delikus), Sambon (51' Naji), Jubary, Proosten.

Buts: Hoppenbrouwers (0-1, 23'), Decraeye (0-2 et 0-3, 28' et 32'), Hoppenbrouwers (0-4, 60'), Maes (0-5, 62'), Jubary (1-5, 70'), De Bock (1-6, 82').

Il n’y a pas eu de miracle pour des Chastroises qui ont retrouvé un peu de nombre, ce dimanche, pour cette première sortie officielle, mais dont la préparation chahutée par les vacancières n’a pas permis de rivaliser avec une solide formation visiteuse.

Néanmoins, Michaël Verstraelen y a vu quelques motifs de satisfaction. "Je pense qu’on était bien dedans au cours des 25 premières minutes, appuie le T1 des XV Bonniers. Mais on rate trois grosses occasions et on se fait punir derrière. C’est 0-3 à la mi-temps puis on a fait des changements pour donner du temps de jeu à tout le monde."

Jubary a sauvé l’honneur inscrivant le 1-5. "Le score est sévère alors qu’on rencontrait une bonne équipe de D2 flamande mais on n’avait pas d’ambition particulière dans cette Ccoupe et on va donc retenir les choses intéressantes."

Seule vraie ombre au tableau, la sortie prématurée de Cyrielle Lucas (genou) après une dizaine de minutes. Le groupe s’entraînera trois fois cette semaine "avec une séance plutôt cool et basée sur la tactique et la technique le jeudi" afin de préparer le premier match de championnat de samedi contre Tienen.