Coupe AWBB: Un adversaire de R1 trop costaud pour Braine-le-Château

Quarts temps: 25-28, 16-13, 26-14, 19-12.

BBC: Dupont 12, Ghyselings 6, Marcelis 3, Higuet 11, Van Cabeke 7, Ronge 6, Gossieaux 3, Borremans, Van Hirtum 3.

Dans sa poule M, le BBC Braine-le-Château s’est déplacé à 9 (dont deux U18) dans l’antre de la R1 namuroise. Si Delheusy, Vandermuntert et Wilmus étaient absents, le trio Neskens-Ronse-Somers est blessé. "Je pense qu’au complet, nous aurions pu rivaliser, analysait à froid le coach Stevens. Nous commençons très mal le match avec je pense un 10-0 subi d’entrée alors que nous démarrions à +16. Puis, nous avons fait jeu égal durant toute la première mi-temps et nous rentrons aux vestiaires avec un partage (41-41). Le troisième quart temps a été plus compliqué et ensuite, on tente de se ressaisir au quatrième. Marcelis et Vancabeke ont été mis sur la touche avec trois fautes sifflées tous les deux au début du second quart temps. Mais voilà, l’équipe de Jacques Stas était beaucoup plus expérimentée et un de leurs intérieurs a fait super mal dans la raquette. On encaisse beaucoup à distance avec un 14x3 subis."

Forfait de Braine 2001

Braine 2001 (poule G) avait également une rencontre de Coupe AWBB. Les Brainois devaient défier Neufchâteau (R1) ce dimanche mais ils ont déclaré forfait.