Bonne reprise pour la N2 de Limal/Ottignies

Les Limaloises ont transféré quatre joueuses: Célia Strizzolo et Imke Samyn (attaquante), Romane Beaupoil (libéro) et Céline Gauthier (centrale). Charlotte Caro, Marie Laduron, Constance Hinck ont quitté le club.

Le président Harry Mabille n’a jamais caché ses ambitions. "Mon objectif est la montée en nationale 1. Je veux être champion. L’équipe est solide. J’ai entière confiance en Marc Lechien et sa complicité avec Philippe Vanescote, notre directeur sportif."

L’équipe a changé de série. "Nous étions versés dans une série avec Chaumont, Haasode Veltem et Gembloux lors du précalendrier. La fédération a dû revoir les choses. Nous avons ensuite été versés dans une autre série, avec des équipes néerlandophones si l’on excepte Tchalou. Nous sommes privés de quatre derbies, poursuit Harry Mabille. Je le regrette mais Philippe Vanescote estime qu’il n’est pas mauvais de changer d’environnement plutôt que de jouer toujours contre les mêmes équipes."

Une grande première pour Marc Lechien

Marc Lechien reprend l’équipe en main. Ce sera une première pour lui à Limal/Ottignies. Et pour cause puisque jusqu’ici il a toujours entraîné des équipes masculines. Il envisage la saison avec optimisme, mais aussi avec prudence. "Nous pouvons viser le trio de tête. Nous devons nous montrer ambitieux. Le résultat d’une saison est tributaire de plusieurs facteurs. Tout d’abord de la manière dont nous allons prester. Ensuite de l’hygiène de vie des joueuses et des blessures. Nous dépendons aussi du niveau des adversaires. C’est une série nouvelle."