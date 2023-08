Animateur, Félix Fames termine deuxième à Lérinnes

Après deux attaques dans les trois premiers kilomètres, Félix Faems, du Team Geo-Therm Carbonbike Marchovelette, habitant Ottembourg, a tenté sa chance et… c’était la bonne ! "C’était très rapide et très chaud, cette course à Lérinnes, confiait-il. J’en suis à ma sixième année dans les pelotons, et cadets 2. Depuis le début de saison, j’ai eu deux podiums, une troisième place au championnat FCWB et une autre dans une kermesse. J’ai hélas eu à plusieurs reprises des soucis techniques. Là, je sors du Tour de l’Ain où ma formation a brillé avec une troisième place sur 31 équipes engagées. Pour ma part, je prends la dix-huitième place en individuel. Ici, j’ai donc attaqué depuis le début et après un bon kilomètre en solitaire, deux autres solides coureurs m’ont rejoint. On a finalement fait les 60 kilomètres suivants en échappée pour finir par nous disputer la victoire."

Une longue échappée où Félix a eu le temps de beaucoup penser. "Tout d’abord, on pense à donner ce que l’on sait dans l’effort pour tenir en tête et éviter que le peloton ne revienne. Puis, quand on a appris que nous avions trois minutes d’avance, je me suis dit que je pouvais peut-être l’emporter. À deux kilomètres de la ligne un adversaire a tenté sa chance, on est rentré, mais il a fallu que je retrouve mon souffle. J’ai préféré alors attendre le sprint et finalement, je prends la dexième place derrière Kamiel Hannes. c’est mon meilleur résultat dans ma catégorie et j’en suis très heureux. J’espère continuer dans cette voie et remporter une course d’ici la fin de l’année et bien rouler le Triptyque."