Quarts temps: 23-14, 9-14, 8-20, 2-21.

PROFONDEVILLE (3x3, 6/10 LF, 8 ftes): Delveaux 3 (1x3), DIDION 2, LIZIN 2, Bouillon 8, Arnould 2, FLAHAUX 4, GAUX, Bouchat 8, Pierret, BERNARD 8 (1x3).

OTTIGNIES (2x3, 3/8 LF, 12 ftes): Snackaert 8, Baillet 4, HAUET 11 (1x3), LAVI0LETTE 11 (1x3), LALOUX 18, VERMYLEN 2, HAESENDONCK 7, Fonteyn 8.

C’est à huit rotations seulement que le groupe ottintois effectuait son déplacement ce dimanche après-midi en province namuroise. Face à la R2 des Sharks de Profondeville, les Brabançonnes ont mis près de vingt minutes à rentrer dans la rencontre.

Après un départ raté (23-14 ; 10e) et la mi-temps atteinte sur le score de 32-28, les dames d’Olivier Mulaba serreront l’accès au panier et n’encaisseront plus que cinq paniers de plein jeu les vingt minutes suivantes. Quand la défense va, l’attaque suit généralement et ce fut le cas. Sur une voie royale aux trois quarts (40-48), le Rebond conclura les dix dernières minutes par un cinglant 2-21: 42-69.

C’est avec les faveurs du pronostic et de grandes chances de remporter le match et sa poule que le Rebond Ottignies s’alignera samedi prochain aux Coquerées face à l’Union Huy (P1 Liège). La rencontre est programmée à 18 h.