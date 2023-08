Coupe de Belgique: Perwez en outsider face à Merelbeke, une D2

Passé notamment par Rebecq, Soignies, Walhain, la RUTB ou encore Tertre, le numéro 6 perwézien a l’expérience de ces rencontres à haute intensité. "Nous n’aurons rien à perdre et on compte bien jouer le coup à fond pour passer encore un tour dans cette Coupe de Belgique. Nous prenons ce match très au sérieux, car nous savons que l’adversaire sera de qualité. Il faudra rester solide, solidaire, compact et surtout profiter des quelques occasions que nous allons nous créer. Merelbeke se présentera très certainement avec un bloc structuré et nous devrons répondre avec la rigueur et l’impact physique requis."

La recrue perwézienne a en tout cas rapidement pris ses marques du côté de l’avenue des Marronniers. "La préparation se déroule sans accroc et l’ambiance est bonne entre les joueurs. Je me sens bien et le mix entre jeunes et plus anciens est excellent. Le club débarque en D3 après deux montées successives et l’objectif sera d’abord de prendre ses marques et de se sauver le plus rapidement possible. À titre personnel, j’espère engranger un maximum de temps de jeu et prester à un haut niveau durant toute la saison."