Avec les Mondiaux, les passionnés d’athlétisme vont se régaler

Une délégation que la plupart des amateurs d’athlétisme soutiendront depuis la Belgique, dans un engouement évidemment pas comparable en termes de dispositifs à ce que l’on peut connaître pour des Mondiaux de foot par exemple, mais avec certains rendez-vous qui rythmeront tout de même le quotidien de bon nombre d’entre eux lors des sept prochains jours, comme l’explique Fabienne Dominique, active au RIWA et au niveau de la ligue francophone en tant qu’officielle provinciale, qui vivra d’ailleurs ce premier week-end de championnat du monde depuis Herve et les championnats de Belgique d’épreuves combinées. "On hâte que les mondiaux commencent ! Que ce soit devant la télé, ou grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité de suivre de très près l’ensemble des résultats et des performances de nos athlètes mais aussi des athlètes internationaux. Où qu’on soit, comme ce week-end au bord d’une piste, ou devant la télé durant le reste de la semaine, on restera attentif bien évidemment à ce qu’il se passera, et avec l’ensemble des officiels, on aime assez débriefer et commenter les performances de ce genre de compétitions. Ça va être une belle semaine d’athlétisme ! J’aime aussi l’engouement que ce genre de compétition peut créer auprès de nos jeunes, je le vois avec mon fils qui vit athlétisme et est un vrai passionné. En fonction des horaires des compétitions à Budapest, il va se retrouver avec ses partenaires d’entraînements et amis pour suivre certains moments de compétition depuis la cafétéria du club du RIWA. Ce genre de moments crée des souvenirs et de chouettes instants de partage autour du sport et de ses valeurs."

Ismael Debjani débutera ses mondiaux ce samedi à 19h lors des séries du 1 500 m, alors que Cynthia Bolingo débutera avec le relais mixte samedi en fin de matinée pour les séries et la finale plus tard dans la journée.