Promotion: Tangissart n'est pas encore tiré d'affaire

Il y a quelques semaines, tout le monde pensait que Tangissart avait suffisamment d’avance pour éviter la place de barragiste pour le maintien, attribuée à l’équipe classée huitième. Tangissart compte 22 points, soit un point de plus que Mont-Sainte-Aldegonde et Kastel tout en ayant joué un match de moins que Mont-Sainte-Aldegonde. "On ne s’attendait pas à un tel retour de Mont-Sainte-Aldegonde. Au départ, nous pensions pouvoir nous en tirer avec 24 points. Ce ne sera peut-être pas suffisant, il faudra 25 voire 26 points pour éviter les barrages", pense Jean-Jacques Bouyon, le délégué de l’équipe qui reçoit Hoves ce samedi. "Nous devons nous imposer. Nous récupérons Fabien Gilboux à la frappe. Ce sera un élément important. Il a manqué à Nil le week-end dernier. Il aurait été là, nous aurions vécu un autre match."