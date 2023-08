Nationale 2: Pour Cédric Bosse, "Genappe aura ses chances en play-off"

Genappe affronte Kastel ce dimanche avec l’objectif de faire un pas supplémentaire vers le maintien. Cédric Bosse est confiant pour la suite. Le joueur n’a pas fait sa meilleure saison. "Je n’étais pas très en forme au début de saison. Cela a été mieux par la suite. Avec les balles actuelles, on livre de moins en moins loin. Les fonciers ont donc moins de balle. C’est terminé le temps ou un foncier avait 25 à 30 balles par match. Et, moins on a de balle, moins on peut se distinguer. Si on en rate trois ou quatre, le rendement n’est forcément pas bon. Depuis quelques semaines, cela va beaucoup mieux. C’est le cas aussi de l’équipe et on sent une amélioration dans le jeu, même si nous manquons encore de régularité, ce qui explique que nous n’ayons jamais pris trois points."