Les Chastroises (D1) ne seront pas prêtes dans 7 jours pour la reprise du championnat

L’équipe a déjà disputé trois amicaux: "On a perdu 3-2 à Ohain avec un groupe qui ne se connaissait pas encore, puis on a gagné 10-2 contre un mélange du BX Brussels qui nous a permis de marquer des goals et prendre du rythme. Par contre, ce n’était pas terrible mercredi (1-9 contre Gooik), mais cela a permis à certaines filles d’avoir des minutes de jeu. On continue à avancer, l’état d’esprit est positif et si on devait ne pas être prêt le 26 pour recevoir Tirlemont, on le sera par la suite."

D’autres renforts doivent encore rejoindre le groupe. "On voudrait encore l’un ou l’autre transfert pour ne pas se retrouver comme l’année passée avec un groupe quantitativement trop court."

Ce qui ne devrait pas être le cas puisque l’idée sera d’incorporer régulièrement des filles de l’équipe B. "Les U16 sont désormais des P1, précise Léo Noemi, dont la formation visera le Top 5 en P1. C’était le but l’année passée puisqu’elles n’avaient pas encore l’âge d’évoluer en P1. C’est désormais le cas, ce qui permet de renforcer les deux noyaux si on n’est pas assez ou s’il y a des blessées et/ou des suspendues. Cela constitue un sacré avantage par rapport à l’année passée."

Au rayon des nouvelles, Emma Sambon arrive de Grand-Leez. "J’avais envie de découvrir autre chose, souligne l’attaquante de 15 ans qui joue au foot depuis quatre ans. Je suis arrivée à Chastre via une connaissance de mon papa, ça joue bien au foot ici et je me suis déjà bien intégrée dans le groupe. Au niveau objectif, j’espère jouer en D1 et progresser un maximum. Je dois notamment davantage parler sur le terrain et plus me montrer. Ce sera en tout cas un beau challenge de jouer contre des grands clubs belges."