À Lerinnes, hameau de Tourinnes-Saint-Lambert, les frères Joseph et Jules Dalémont enfourchent leurs vélos et se lancent dans la compétition. Avec un certain succès. Las la première guerre mondiale viendra briser leur élan. Elle fracassera aussi la vie de leur cadet, Hyppolite – qui lui aussi se destinait à la compétition -, abattu par les uhlans le 15 août 1914.

Leur frère cadet, Arthur, reprendra le flambeau mais dans un registre différent. Dynamique marchand de vélos, il œuvrera comme organisateur des épreuves mises sur pied dans le cadre des kermesses de la Trinité et du premier week-end du mois de septembre. Il allait faire profiter de nombreux jeunes coureurs – dont l’excellent Sauveniérois Joseph Gilbert – de ses précieux conseils.

Après plusieurs éclipses (du milieu des années 60 à la fin des années 70 et de 1987 à 1994) et des apparitions sporadiques au calendrier dans les années 70, à l’initiative de M. Dewit et du comité des fêtes de Sart-Lerinnes, le sport cycliste recouvre ses droits en 1995 grâce à M. Francis Sprimont.

Au menu des cadets qui se mesureront ce dimanche 20 août à 15h lors de la troisième édition du Grand Prix Robert Dewit, onze tours d’un circuit de 5,6 kilomètres tracé sur Lerinnes, Sart-Walhain et Tourinnes-Saint-Lambert, qui visitera la rue de la Station, la rue de Sart, le chemin du Pré des Basses, passage devant la Chapelle des Trois Tilleuls, le chemin de la Scierie, la rue du Chapja, passage à Aurimont.

Le départ sera donné rue de la Station (Kampana), à Lerinnes, un endroit que les coureurs retrouveront pour l’arrivée.

