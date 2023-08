Le Challenge du BW revient à Nil

C’est ce samedi que les joggeurs du Challenge du Brabant wallon se retrouvent après une petite pause estivale. Classique parmi les classiques, place au 35e Jogging de Nil-Saint-Vincent sur un tracé très rapide et le plus court du Challenge puisqu’il mesure 10,950 kilomètres avec un départ annoncé à 15 h. À la manœuvre, le comité des Fêtes de Nil et ses responsables Olivier Petronin et Carine Rosy (0495 45 02 32 – 0474 37 43 61 ou o.petronin@gmail.com) qui attendent les participants dès 13h à la Place du Tram, rue Saint-Vincent, comme chaque année, au centre géographique de la Belgique. Attention, si l’organisateur propose des vestiaires avec bassins, il n’y a pas de douches.