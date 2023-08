La pédagogie de Karim Labidi pour faire passer un cap aux jeunes Aclots

Si un succès face à Belleflamme devrait assurer aux Aclots une place en seizièmes de finale de la Coupe AWBB (les deux premiers de chaque poule sont qualifiés), Karim Labidi sait qu’il a peu de temps pour imprimer à sa griffe. "C’est difficile de définir le style que je souhaiterais. Mon équipe est jeune. Je souhaite que défensivement, on soit présent. J’aimerais qu’on termine dans les meilleures défenses de la Régionale 2. À partir du moment où on défend bien, on sait obtenir des paniers faciles. Je dispose d’une équipe avec de bons caractères et l’esprit de la gagne."

Une bonne préparation signifie souvent un bon démarrage en championnat. "J’ai vu que nos deux succès initiaux en Coupe AWBB ont fait du bien à l’équipe. Il y a déjà eu pas mal d’améliorations au niveau du collectif. Les gars avaient le respect de l’adversaire, de leurs propres équipiers et une très bonne attitude."

L’effectif a très peu changé par rapport à celui qui a obtenu son maintien la saison passée. "Noah Cockmartin fera la TDM2 et la R2. Sinon les U21 du noyau s’entraînent également avec la TDM2. Défensivement, je suis sur la même lignée que Teodoros Alexandridis. Vu mon passé de joueur, j’ai peut-être plus un profil de coach défensif. En attaque, Teodoros est très pointilleux sur la structure et la tactique. Moi aussi, mais je laisse un peu plus de créativité aux joueurs."

Une philosophie qu’il tient de sa profession. "Je suis enseignant. Je ne suis pas un tyran. J’apprécie que le joueur trouve des solutions. De même, j’aime qu’on travaille dur à l’entraînement. La récompense vient au match." Le coach Labidi ne fait pas mystère de ses objectifs: "L’an dernier, l’équipe a obtenu son maintien sur la fin. Je voudrais qu’on joue le milieu de classement et je souhaiterais aguerrir nos jeunes."