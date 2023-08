Coupe de Belgique: Vlaeminck (Waterloo): "La manière importe plus que le résultat en Coupe"

Vainqueur en amical de la TDM2 de Flénu (80-53), Waterloo se rend ce week-end à Vilvorde pour la Coupe. Maxime Vlaeminck y retrouvera Fayçal Laït et Thomas Creppy avec qui il a évolué à United Basket Woluwe. "Le résultat des amicaux ou de la Coupe n’est pas important. La manière, par contre, importe. Il faut tirer des enseignements positifs de ce genre de rencontre. Le premier match de Coupe face à la TDM1 du RIV et cette rencontre amicale face à Flénu nous ont en tout cas confortés dans nos capacités à se battre sur le terrain. Je n’oublie pas non plus que Flénu avait des absents et que ses cadres n’étaient pas impliqués à 100%", observe l’ailier waterlootois qui a vu de bonnes choses sur le terrain que vient de retrouver Vancampenhout et où réapparaîtra en septembre Busselen.