Coupe de Belgique: face à Hamme, Braine devra avoir plus de maîtrise sur le jeu

En attendant, le RCSB entrevoit ce quatrième tour de Coupe de Belgique avec sérénité face à un adversaire de D3 qui s’en est également sorti aux tirs au but lors du tour précédent. "Hamme devrait être dans le même style que Ternat: une équipe flamande, bien organisée et qui joue quand même bien au foot. On l’a vu la semaine dernière, car si on est mené 0-2 à la mi-temps, il n’y a rien à dire, même si on aurait déjà pu tuer le match à ce moment-là. C’est pourquoi, on devra se montrer plus réaliste tout en continuant dans ce jeu positif, mais en ayant davantage de maîtrise du ballon que lors des deux derniers matches de Coupe. Même si la possession n’est pas gage de victoire dans le foot moderne et qu’il faut bien utiliser les bons moments pour faire la différence."

En cas de qualification, les Brainois joueraient pour la première fois en déplacement, le week-end prochain, face au vainqueur d’un duel de D2 entre Dikkelven et Harelbeke. Cela aurait pour incidence de retarder le début du championnat. "Il sera primordial de prendre un bon départ en D3 malgré un calendrier assez costaud, mais on veut tout faire pour rester dans la Coupe, car ça permet d’avoir un petit truc en plus. Si on gagne ici, notre championnat commencerait le mercredi suivant, ce qui nous ferait une semaine à trois matches officiels, mais j’aime ce genre de challenge !"

Le groupe sera quasiment au complet puisque Santinelli (retour de suspension), Buscema (malade), Tis et Dutrieux (légèrement blessés) ou encore Laurent (remise en forme) devraient tous être sélectionnables.