Coupe AWBB: Ottignies (R1) se déplace à Profondeville (R2)

Vainqueure du Royal Spa BC (P1) le week-end dernier, la R1 ottintoise joue ce dimanche à 15h aux Profondeville Sharks (R2 +5) sa seconde rencontre de la poule A de la Coupe AWBB. Le Rebond Ottignies est également inscrit en Coupe de Belgique dont le tour préliminaire devait avoir lieu ce week-end. Le championnat démarrant déjà fort tôt, Ottignies a fixé au mercredi 6 septembre (20 h) cette rencontre du premier tour. L’adversaire sera le Royal BC Ciney et le match aura lieu aux Coquerées. En cas de victoire, le Rebond affronterait également à domicile au 2e tour Sprimont. Cette rencontre aurait lieu le week-end des 16-17 septembre. Les équipes de R2 de Castors Braine B (poule F), Rebond Ottignies (poule M) et Castors Braine A (poule O) ne jouent pas ce week-end en Coupe AWBB. Ces équipes sont versées dans des séries de trois et joueront le week-end prochain. La R2 de Sarah Dochez a affronté amicalement ce jeudi la P1 de Tatete BC et l’a emporté 77-24.