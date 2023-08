Baloise rafle la mise aux championnats FCWB

D’abord, les deux premières places chez les cadettes (15-16 ans) ont été respectivement enlevées par Lynn Lamock (Léglise – médaillée d’or) et Zoé Gaillard (Marloie – médaillée d’argent).

Dans la même course, les juniores ont vu la victoire – dans la course principale – d’Emma Siegers (Rendeux), qui a également remporté le titre de championne de Wallonie juniors. Alexia Wautelet (Beauraing) et Estée Goossens (Stekene) ont complété le podium.

Enfin, chez les élites, Nele Van Baelen (Louvain) a devancé Louise Jacquemin (Wauthier-Braine) et Femke Melis (Hoogstraten).

Lynn Lamock, championne FCWB cadettes: "J’avais déjà gagné le maillot de championne FCWB en U15 l’an dernier. C’est donc mon deuxième titre consécutif. J’aurais préféré avoir le maillot noir-jaune-rouge de championne de Belgique, forcément… Mais ça fait toujours plaisir de porter un maillot distinctif, d’autant plus que je serai toujours chez les cadettes l’année prochaine. J’ai sprinté jusqu’au bout pour aller chercher le titre, je ne voulais pas terminer en roue libre. Je me suis bien améliorée par rapport au début de la saison, notamment au niveau de l’entraînement. C’est en travaillant que les résultats arrivent ! Je vois que j’évolue de plus en plus. J’ai bien préparé ma deuxième partie de saison en participant au stage de l’équipe à Lierneux, puis en allant au Mont Ventoux. Je vise un Top10 sur la course de côte de Vresse-sur-Semois. Avant cela, le week-end prochain, il y aura le Vermarc Cycling Project où je compte bien me tester."

Un premier maillot distinctif pour Emma Siegers

Pour Emma Siegers, championne FCWB juniores: "Ça a roulé vite, surtout quand les cadettes sont parties après deux tours. Les derniers kilomètres ont été rapides aussi, c’est là que plusieurs filles ont dû lâcher prise. On s’est retrouvé à six filles devant et ça s’est joué au sprint. C’est mon premier maillot distinctif, ça fait plaisir de l’avoir sur le dos. J’aurais tout de même aimé l’enfiler face à une plus grosse concurrence. Je suis contente d’avoir gagné ce maillot ainsi que la course principale chez les juniores."

Nele Van Baelen, championne FCWB élite: "Cette course était un grand objectif pour moi. Je suis donc contente d’enfiler le maillot de championne FCWB. J’ai roulé à l’économie pendant la course, bien au chaud dans le peloton. C’est resté assez groupé et je savais que je devais garder de l’énergie, avec un sprint en montée comme celui-ci. C’est le premier maillot distinctif de ma carrière, je n’ai commencé le vélo qu’il y a trois ans à peine. Ma saison s’est déjà bien passée globalement, mais j’aimerais maintenant accrocher un Top 10 ces prochaines semaines. Je n’ai pas encore réussi cette saison et les prochaines courses seront une belle occasion pour atteindre cet objectif. Les courses vallonnées comme l’Egmont Cycling Race, le Grand Prix de Wallonie ou le Tour de la Semois sont aussi des opportunités pour me tester. Quoi qu’il en soit, je suis satisfaite de ma progression. Je deviens de plus en plus forte année après année."

À noter que Louise Jacquemin (2e Élite) et Sandra Degueldre (directeur sportif) ont été victimes d’un accident à hauteur de l’arche d’arrivée qui est tombé sur elles. Heureusement, malgré la violence de l’impact, les nouvelles provenant des hôpitaux sont rassurantes.