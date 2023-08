P2B: Alain Janssens de retour à la présidence de l’ES Braine

Actif depuis 16 ans au club, entraîneur puis secrétaire de l’école des jeunes, Johan Vanuffelen est satisfait de voir un vent nouveau souffler sur le club et son comité. "Stéphane Morias reste dans le comité comme trésorier et on peut ajouter Justine Janssens, Gaetano Morreale et Jean Chrispeels comme membres."

Il y a également une nouvelle dynamique au niveau des jeunes avec deux coordinateurs qui ont été nommés chez les garçons mais aussi chez les filles. "Éric Tresinie est le coordinateur des garçons, Mohamed Reghif chez les filles."

Sur le terrain, le club enregistre un afflux de nouveaux membres. "Hormis en réserve, nous alignerons des équipes dans toutes les catégories. On espère aussi proposer un FestiFoot pour les plus petits afin d’être tout à fait complets."

Les jeunes évoluent dans les séries régionales. "On reste un club de village qui essaie de faire son petit bout de chemin, insiste le vice-président. On est bien entourés, les clubs sont nombreux dans la région, avec Tubize et le RCS Brainois qui sont d’un autre niveau. On ne vise pas la même chose et on veut rester un club familial."