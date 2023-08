P1: Braine-le-Château commence à y voir plus clair

En quête d’air frais et d’hydratation, le joueur polyvalent qui était aux Castors R2, explique sa venue chez les Castellobrainois en P1. "J’allais de nouveau rentrer à l’armée et en R1, avec le rythme et les entraînements, ça n’allait pas le faire. On a parlé avec Nicolas Vancabeke et je lui ai dit que je le suivrais là où il irait. Je connaissais Higuet et Ronse avec qui j’avais joué avant aux Castors. On a été très bien accueilli à Braine-le-Château. Nico et moi, je pense qu’on est des joueurs orientés vers le collectif. On n’est pas des gars qui imposent notre style à l’équipe, donc ça va bien correspondre au groupe et à la mentalité. Au niveau des ambitions, en tout premier, il y a la Coupe, ensuite on essayera quelque chose en vue des play-off."

Vu l’indisponibilité de Ronse (cheville) et Neskens (malade), BLC a intégré le jeune Baptiste Van Hirsum. Laurent Lefever, qui a arrêté sa carrière de joueur après sa troisième opération aux ligaments croisés, est l’assistant de Franck Stevens. Il coache aussi les U16 du club: "Normalement, Baptiste était prévu pour la P3 et les U18 et pouvait s’entraîner avec la P2. Ici, il va faire U18, P2 et P1. Avec les entraînements jeunes et seniors, ça va me faire quelques belles soirées à rallonge mais j’aime le coaching."

Braine-le-Château se rend ce samedi et dans le cadre de la Coupe AWBB à Andenne. Comme Braine 2001 (en visite dimanche à Neufchâteau), c’est un adversaire de Régionale 1 qui sera au menu. Face à ces fortes oppositions et compte tenu des écarts de division, les deux équipes brainoises démarreront avec + 16.