Diego Minucci, jeune talent carolo, veut apprendre et progresser avec la R1 brainoise

Après avoir réussi à convaincre futurs équipiers et coach en 1 h 30, c’est des tribunes brainoises qu’il assistera à la promotion de R2 en R1.

À seize ans, Diego ne perd pas trop de temps en chemin. Fort mature pour son âge, il ne brûle pas les étapes pour autant. Résidant à Charleroi, Diego a démarré le basket à Trazegnies mais a été formé au Spirou Charleroi. Quand il a intégré le centre de formation de l’AWBB en U15, il a également évolué au DPK Carnières Morlanwelz.

Entre les Castors et le Centre AWBB, ce sera du win-win

Tout en restant à Jambes la semaine, il aura les matches avec les Castors le vendredi soir et un match de U18 avec l’équipe du Centre AWBB le dimanche. "Ce sera du win-win", confirme le jeune homme.

Meneur sur le terrain, il est parvenu alors qu’il venait de fêter seize bougies en juin à être sélectionné dans l’équipe nationale belge. On l’a vu récemment au championnat d’Europe à Skopje (Macédoine) où la Belgique n’a pas réussi à se maintenir au niveau des cadors européens. Diego a terminé second marqueur et second à l’évaluation de l’équipe belge: "J’ai aussi fini dixième passeur du tournoi, c’est une fierté. Au niveau du scoring, j’aurais pu faire mieux mais j’ai pu m’améliorer au niveau de mes lacunes, je pense à ma défense sur 1 contre 1."

S’il a fait connaissance avec 300 supporters en éruption lors du match face aux Macédoniens, Diego devait aussi rendre de la taille et pas mal de kilos à la majorité des adversaires rencontrés: "On ne s’attendait pas à produire une surprise face à la qualité et aux grands formats de la Lituanie et de la France. Mentalement et physiquement, on savait que ce serait dur. On a récolté une victoire et six revers, la Belgique descend en division B mais le groupe est resté très uni. Il y avait six néerlandophones et six francophones (Amory Leclercqs, Aaron Ona Embo, Arthur Pitz, Théo Sourin et Gabriel Swolfs) mais on a fait preuve d’une belle cohésion. Dans cette équipe, on s’est constamment encouragé. Quand on a perdu le match face au Monténégro, synonyme de descente en division B, le staff était dégoûté."

"Je ne suis pas là pour faire la différence"

Opposé au top européen en août, Diego Minucci va encore franchir un pas avec la découverte de la Régionale Hommes aux Castors. "Je sais que mes 2-3 premières semaines seront difficiles. Je vais fatalement tomber face à des adversaires plus âgés et plus physiques que moi mais ça ne me décourage pas. Je ne suis pas là pour inscrire 40 points comme en championnat U16. Je vais utiliser ma vitesse mais en restant malin. Je ne suis pas là pour faire la différence, je suis là pour apprendre. J’apprécie aussi créer et passer. Il faudra aussi que j’utilise bien mon corps quand je prends l’écran d’un coéquipier."

Ses coéquipiers, il va aussi apprendre à les connaître. Quoi que: "Thomas Farricelli a été mon éducateur au Centre AWBB, il m’a surveillé", sourit le meneur qui sera complémentaire à Dorian Dombret, l’un des leaders du noyau. "Dorian parle beaucoup et il met en confiance. C’est très bien d’évoluer et d’apprendre à ses côtés. Mon ambition individuelle est de progresser. Au niveau du collectif, il faut être ambitieux mais si on arrive en TDM2, ce serait un bel exploit", conclut Diego.