La saison de rugby débutera le 9 septembre

En D1, la formule reste la même avec une série à dix équipes. À l’issue de la phase classique (18 journées), le dernier est relégué en D2 et l’avant-dernier dispute un match de barrage maintien/descente face au deuxième de D2. Les équipes classées de la troisième à la sixième place disputeront les barrages des play-off (4 et 5 mai 2024). Les demi-finales sont programmées les 11 et 12 mai, la finale aura lieu le 25.

Chez les hommes, le BW comptera toujours trois formations: La Hulpe, l’ASUB et le ROC. Les deux derniers cités se disputeront le premier derby à Ottignies dès la deuxième journée de championnat, le 17 septembre. Les autres dates à retenir au premier tour: ROC-La Hulpe le 22 octobre et ASUB-La Hulpe le 14 janvier 2024.

Rayon nouveauté, la trêve hivernale sera plus longue que d’habitude en raison des coupes européennes et le championnat fera donc relâche entre le 29 octobre et le 14 janvier.

4 équipes du BW en R1

Le Brabant wallon sera bien représenté à l’échelon régional – coup d’envoi le 10 septembre – avec quatre formations en R1 (le BW Est ainsi que les équipes 3 du ROC, de l’ASUB et de La Hulpe) tandis que Nivelles est descendu en R2. Dernière journée de compétition le 14 avril 2024.

Les dames de La Hulpe sont toujours en D1

Chez les dames, La Hulpe représentera la province en D1 et débutera par un déplacement au Coq Mosan avant d’enchaîner Frameries et Boitsfort à domicile. Les Waterlootoises de l’ASUB évolueront toujours en D2 et les Ottintoises du ROC en D3, au même titre que Nivelles qui se lance dans le jeu à quinze en alliance avec Binche.