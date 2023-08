De Louvain-la-Neuve au Mondial féminin

Nicolas travaille dans le domaine de l’informatique. Il est marié à une Française "que j’ai rencontrée à Brisbane. Elle terminait ses études en ingénieur par une dernière année d’échange", et le couple vit à Brisbane avec ses trois enfants Alexi, Raphaël et Joachim.

Nicolas est supporter d’Anderlecht, au même titre que son frère Thierry, "j’ai assisté à la finale de la Coupe UEFA contre Tottenham", et le football a toujours animé les discussions familiales. "Frustrée de ne pas avoir pu jouer en France car il n’y avait pas d’équipe féminine dans la région de Lyon où elle habitait, mon épouse Céline a joué un peu en Australie. Notre deuxième fils Raphaël joue aussi."

"Le football n’est pas le sport le plus populaire en Australie. Même la natation passe avant"

En sachant qu’au pays des kangourous, le football est tout sauf le sport roi. "Le football doit arriver en cinquième position. Même la natation passe avant."

Le rugby à 15 est très apprécié et le rugby à 13 est très populaire . "Il y a aussi le football australien qui se joue avec les pieds et les mains. La popularité de chaque sport dépend de la région dans laquelle on le pratique. Il y a juste le cricket qui se joue partout."

Mais actuellement, c’est la Coupe du monde féminine de football qui mobilise tout le pays. "Il y a un bon élan pour le sport féminin en Australie et des championnats destinés aux femmes ont été lancés dans plusieurs sports. Pour ce qui est du foot, l’équipe nationale féminine est relativement populaire. Beaucoup de joueuses évoluent en Europe et l’équipe était déjà bien suivie avant la Coupe du monde. L’ambiance est vraiment excellente et tout le monde est très enthousiaste. Les stades sont pleins et le pays vit une grande fête. On discute même d’avoir un jour de congé si les"Matildas" (NDLR: surnom donné à l’équipe féminine australienne) venaient à gagner."

"Aller jusqu’au bout sera compliqué mais l’équipe vit sur un petit nuage"

Pour se faire, il faudra éliminer l’Angleterre, championne d’Europe, ce mercredi midi en demi-finale puis faire de même contre le vainqueur de Suède-Espagne en finale quelques jours plus tard. "Ce sera compliqué mais l’équipe vit sur un petit nuage. L’Australie a ses chances, surtout avec le public derrière."

Des matches du tournoi se disputant à Brisbane, les Clemeur n’ont pas hésité à se rendre au stade. "On a vu France-Brésil et France-Australie et Céline a aussi vu Australie-Nigeria. On ne devrait pas en voir d’autres car les demi-finales et finale se jouent à Sydney, à 1 000 kilomètres d’ici."

Dans l’ambiance que l’on devine. "Cette Coupe du monde est déjà une réussite, un succès phénoménal. Au niveau des chaînes de télévision, on bat aussi tous les records d’audience. D’après ce que j’ai entendu, c’est même mieux que lorsque Cathy Freeman a battu le record du 400 m lors des jeux olympiques en 2000…"