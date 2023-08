Course du 15 août à Perbais: 38 partants

Sur un circuit vallonné exigeant, tracé pour une large part sur Blanmont avec des routes de remembrement parfaitement propres grâce à la coopération des administrations communales de Chastre et de Walhain, le 28eme Grand Prix André Flahaut a connu un départ sur les chapeaux de roue. Huit hommes s’isolaient assez rapidement en tête et devaient rester très longtemps groupés. Le peloton des poursuivants au fil des tours allait perdre des unités tout en restant toutefois assez consistant. Dans les derniers hectomètres, le groupe de tête allait quelque peu s’effilocher. Rutger Wouters, l’ancien champion de Belgique élites sans contrat, un fidèle de la course de Perbais (déjà vainqueur en 2019 et 2021), allait s’imposer au sprint.

Plusieurs régionaux étaient de la partie, comme Félix Dopchie ou Michaël Van Poucke ou encore Simon Roussel, espoir première année, qui habite Tilly.

LE TOP 20

1. Rutger Wouters, 2. Fabio Porco, 3. David Desmecht, 4. Steve Maginet, 5. Hannes Fabri, 6. Tim Coppens, 7. Arthur Eeckhout, 8. Brecht Stas, 9. Théo Lowie, 10. Félix Dopchie, 11. Thomas Nennen, 12. Brent Van de Kerkhove, 13. Corentin Quertinmont, 14. Carlo Porco, 15. Pierrick Vernier, 16. Arne Van Cauwenberghe, 17. Christophe Mosbeux, 18. Sokha Schmit, 19. Michaël Van Poucke, 20. Kamil Lefever.