Régionale 3C: Nil-Saint-Vincent termine en beauté

Ces deux dernières formations ont encore deux rencontres à disputer. Nil-Saint-Vincent ne connaîtra son classement final qu’après avoir pris connaissance des résultats d’Ottignies et Saint-Marc. Bousval (24 pts) a trois points de retard sur Saint-Marc et peut toujours espérer rejoindre les Namurois et se qualifier pour le tour final que disputeront les quatre premiers, excepté le champion de la série.