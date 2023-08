GENAPPE: Thomas Leturcq, David Craenembroeck, Maxence Dupont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

Pour s’assurer de ne pas connaître une fin de championnat stressante, Genappe se devait de s’imposer ce mardi contre Ninove. L’important était surtout d’accentuer son avance sur Brussegem qui occupe la troisième place descendante, une équipe contre laquelle Genappe s’était imposé dimanche. "Nous devions confirmer ce mardi 15 août à domicile face à Ninove", indiquait le délégué de Genappe, Hector Tubiermont.

La rencontre n’a pas été d’un niveau exceptionnel face à Ninove. "En début de rencontre, nous avons écarté huit services jusqu’à 2-3", renseignait Hector Tubiermont.

Supérieurs à leurs adversaires, les visités prenaient ensuite le dessus pour avancer à 6-3 après avoir permuté Maxence et Nicolas Dupont, ce dernier étant passé au grand milieu. "Nos adversaires ciblaient la devanture. Il était nécessaire d’opérer un changement", rappelait Jean-Marie Dupont, le secrétaire local.

"Nicolas Dupont souffrait de l’épaule. Nous devions donc le ménager", indiquait de son côté David Craenembroeck.

Maxime Gérard fouettait alors à deux reprises entre les perches pour inscrire 6-4. "Nous sommes beaucoup trop irréguliers que pour prendre les trois points", indiquait encore Jean-Marie Dupont.

Genappe s’adjugeait le repos à 7-4.

À la reprise, David Craenembroeck se heurtait au foncier visiteur, Grégoire Vast. Ce dernier fouettait à deux reprises entre les perches, dont la deuxième fois, à 40 partout. "La deuxième balle, il va bien la chercher derrière lui. Bravo à lui", indiquait sans la moindre rancune David Craenembroeck. Ce dernier imitait son adversaire dans le 40 à deux qui suivait. "Je frappe outre, mais de toute justesse bonne", observait-il.

Une frappe tranchante de Nicolas Dupont faisait passer le score de 8-7 à 9-7. Genappe enchaînait ensuite et n’était plus inquiété.

Trois points d’avance sur Brussegem

En s’imposant dimanche dernier à Brussegem et encore ce mardi 15 août face à Ninove, Genappe se donne une avance de trois points de plus que Brussegem, neuvième et troisième descendant.