Philippe Metten est-il un président satisfait ?

Très satisfait. Ce fut compliqué au début à cause de la météo mais bien avant ça, les préparatifs du tournoi furent magnifiques avec des inscriptions bouclées en 24 h et la présence de nombreuses séries A. On a vu de très bons matches avec beaucoup de qualités chez les joueurs. Les à-côtés ont aussi bien donné avec l’Horeca qui a marché du tonnerre. Même les soirs de pluie, il y avait du monde tous les jours et le restaurant affichait complet.

Le Trinergy Open étant un tournoi étoilé (5 étoiles en M1, 4 en D1), il fallait assumer.

C’était effectivement un beau défi. C’est compliqué et beaucoup de travail, d’autant plus qu’avec Philippe Parant, on travaille comme bénévoles avec toute une équipe à nos côtés. Au final, c’est valorisant d’organiser un tel tournoi et d’en avoir un tel succès. Des tournois équivalents sont organisés dans la province et attirent moins de monde.

Vu le nombre de séries A présents cette année (23 chez les hommes, 9 chez les dames), faire mieux sera difficile…

Il y a toujours moyen mais il faudra chercher la bonne idée, l’idée originale, si on veut innover et proposer quelque chose de neuf au public. Pendant plusieurs années, on a fait pas mal d’exhibitions avec un tournoi de double qui rassemblait des joueurs célèbres et on voudrait proposer encore autre chose, tout en gardant un bon niveau dans le tournoi.

Le petit bémol, c’est cette finale en Dames 1 qui n’a pas eu lieu.

Nous avons été victimes du règlement ITF qui interdit à une joueuse de disputer deux matches la même journée. Chelsea Vanhoutte est venue pour jouer deux points avant d’abandonner car elle disputait le tournoi ITF de Duffel quelques heures plus tard. Lisa Claeys, son adversaire, disputait le même tournoi mais elle est directement dans le tableau final et jouait donc un autre jour.

En ce qui concerne le club, des nouveautés à signaler ?

On a relancé un nouveau programme d’investissement dont on arrive au bout. On a renouvelé toutes les clôtures, tous nos terrains sont désormais éclairés par du Led et on a rénové deux de nos terrains qui sont tout neufs. On envisage maintenant d’investir dans des panneaux solaires. Pas parce que c’est à la mode, mais économiquement, cela devient indispensable. Pour le reste, le club vit bien avec un nombre croissant de membres. Nous en sommes à 450 membres et on peut en ajouter 250 en comptant l’école de tennis.