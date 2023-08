L’AfroBasket, une expérience inédite pour Céline De Roy

Organisateur de l’AfroBasket, le Rwanda en a été un des acteurs principaux et a terminé à une inattendue quatrième place. Approchée par Naci-Prosper Ndayishimiye, assistant-coach de la sélection également actif auprès de la structure Corodo de Dominic Rossi, Céline De Roy a égrené ses premières sélections pour le pays de sa maman au meilleur endroit et au meilleur moment. "Ce fut une sensation indescriptible que de jouer devant tellement de supporters à Kigali. Malgré la fatigue et les deux dernières défaites, on ne reste que sur du positif, sur tout le travail accompli en partant presque de rien quelques semaines plus tôt. Je ne connaissais aucune joueuse et je repars avec des coéquipières mais aussi des amies avec qui je vais rester en contact. Malgré les différents ajouts venus des USA et d’Europe, la cohésion a vite pris, sur et en dehors du terrain" explique la meneuse de 29 ans.