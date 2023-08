ROYAL WATERLOO: Kaminski 11, A. D’Hose 6, Vlaeminck 15, Maeter 10, Delbrassinne 2, R. D’Hose 2, Kabangu 0, Careme 10, Schiettecatte 2, Mbessang 4.

ROYAL IV BXL: Lefevre 0, Benzouien7, Ntesa Bunzu 5, Tshibangu 14, Marion 14, Demirtas 5, Ahanda Noah 20, Penninck 16, Muepu Malu 4, Morini 0.

Sans Vancampenhout et Busselen, les Waterlootois ont bien bataillé en Coupe de Belgique pour tenir tête aux Bruxellois qui évoluent un échelon plus haut dans la hiérarchie.

Ils ont tenu jusqu’à 37 partout avant d’être logiquement surclassés par leurs adversaires. "Nous avons joué un très bon match de reprise face à une équipe du Royal IV plus physique et plus expérimentée, saluait, plutôt satisfait, le coach waterlootois Sébastien Dufour. Nous avons tenu une mi-temps et quand Royal IV a accéléré, notre adversaire a sanctionné chacune de nos petites erreurs. Il a bien évidemment su profiter des ouvertures que nous lui avons laissées pour creuser l’écart. Malgré tout, je retiens beaucoup de positif de ce match car nous avons montré de belles choses, d’autant plus que jusqu’ici nous n’avons pas beaucoup travaillé collectivement. C’est de bon augure pour la suite."

Waterloo se rendra à Vilvorde dimanche prochain

Et la suite, ce sera un déplacement au Bavi Vilvorde, dimanche prochain, le 20 août, à 15 h, toujours dans le cadre des matches de la poule C de cette Coupe de Belgique.

De son côté, et avec ce premier succès, Royal IV BXL prend la tête du classement de la Coupe de Belgique avant de recevoir Croonen Lommel, ce mardi à 15 h.