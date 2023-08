Les équipes masculines du BW cartonnent en Coupe AWBB

Mené 24-13 puis 39-35, Braine ne se désorganise pas. L’équipe brabançonne passe devant en vue des trois quarts de la rencontre. "On prend 6 ou 8 points d’avance lors du quatrième quart et puis Arlon sort des trois points sortis de nulle part. La fatigue commence à peser dans nos rangs. Les Luxembourgeois passent devant à 30 secondes du terme, mais Tchatchou nous libère des 6,75m. Derrière, on réalise une bonne défense. Au final, on a fait le job et je ne peux me montrer exigeant au vu des circonstances de jeu."

En déplacement au BC Boussu (+10) samedi prochain toujours pour le compte de la Coupe AWBB, les Castors devraient récupérer l’une ou l’autre rotation, notamment le jeune Diego Minucci, qui revient du championnat d’Europe (disputé à Skopje) avec la sélection nationale U16. "Ils ont gagné un match sur sept mais Diego a fait ses matchs et l’expérience reste positive. Il est le meilleur passeur de l’équipe", résume Giani Maren.

Dans sa poule F, la Régionale 2 du Royal Nivelles (avec 17 points de Tursugian) et son nouveau coach Karim Labidi ont emmagasiné un second succès en triomphant vendredi de R.B. Union Liège: 60-67. Une semaine avant, les Aclots avaient déjà remporté leur premier match face au RBC Centre Gaume La Rulles: 68-64. Nivelles accueille Belleflamme samedi prochain pour un troisième match de poule.

Le retour de Neskens

Dans la poule M, le BBC Braine-le-Château saluait le retour de Nicolas Neskens (13 points) et Kim Ronge (2) pour accueillir Belgrade, une P1 namuroise. Bien emmenés par Delheusy (16 unités dont 8 dans le Q1), les Castellobrainois (Wilmus 9, Vancabeke 16, Dupont 8, Vandermuntert 4, Van Hirtum 4, Marcelis 4, Gossieaux 4, Higuet 6) se sont facilement imposés: 86-54. La P1 brabançonne accueille Ciney (R2) mardi.