Samedi, les sept Ottintoises (Snackaert 20, Hauet 18) l’ont emporté 51-78 sur le terrain du Royal Spa BC, une P1 liégeoise. "On a affronté une équipe qui aimerait jouer en R2. C’est une formation expérimentée avec de bonnes intérieures. On s’est détaché au fil des minutes au niveau du rythme", expose Olivier Mulaba, satisfait de la reprise.

Son équipe avait un retard de 10 unités à refaire en raison des deux divisions d’écart. "Ce match tombait à pic pour reprendre du rythme et retrouver des sensations. Je pense qu’on a été mené 19-4 mais à partir du moment où on a repris le contrôle défensif, on a su contrôler l’adversaire, jouer en transition et se montrer performant sur jeu placé."

Ce dimanche, la Landelijke 1 de Willebroek rendait visite aux dames de Ottignies: "On va récupérer progressivement nos blessées et les filles encore en vacances. C’est le genre de match idéal pour varier les défenses. Comme nous affrontons des P1 et des R2 en Coupe AWBB, j’ai choisi des équipes où nous serons soumis à une forte adversité", convient le coach brabançon.

Les deux prochaines rencontres du Rebond en Coupe AWBB auront lieu le dimanche 20 août à Profondeville (R2 +5) et le samedi 26 aux Coquerées face à l’Union Huy (R2 +8). En plus de ces deux rencontres de Coupe, Ottignies se rendra auprès d’une autre L1 néerlandophone (Waregem) et accueillera amicalement la Top Division Women 1 de Brunehaut, le dimanche 27 août. Le vendredi 1er septembre, c’est déjà le championnat qui attend les Brabançonnes avec un déplacement chez les promues du BC Mons Capitale.

Versée dans la poule F, la R2A des Castors Braine n’a pas fait dans le détail face au RBC Alleur: 80-41. Vandesteene (14 points), Hermans (8) et Dedoyart (14), trois des recrues brainoises, sont déjà apparues bien en jambes.

Coachée par le tandem Brismée-Santin, la R2B a eu moins de chance. La seconde équipe brainoise, également inscrite en Coupe AWBB (Poule O) et composée par de nombreuses U19, s’est inclinée 62-70 face à la P1 de Cointe (+8).

Pour clôturer le week-end, dans le cadre de sa Poule M, la R2 du Rebond Ottignies affrontait le Canter Schaerbeek (+8), qui évoluait en R2 l’an dernier mais n’a pu s’y maintenir. Le groupe de Sarah Dochez (Gilis 18, Leroy 15) s’est imposé après avoir douté vingt minutes: 60-45 (31-29). La qualification se jouera le 26 août avec un déplacement à l’Atlas Jupille.