Quarts temps: 30-28, 16-23, 16-16, 18-22

ROYAL NIVELLES: Cockmartin 2, Diop 15, Renard 2, Bataille 3, Navez 23, Mulumba 11, Renversez 9, Bizet 10.

GUCO LIER: S. Van Den Bogaert 6 ; De Wilde 9, M. Van Den Bogaert 17, Van Oosterwycke 16, Bilolo 23, Iliaens 4, Cuyvers 14.

À huit, sans Clément Goffin, Nelson Louhala et Carlo Di Francesco, les Nivellois ont tenu la dragée haute à la franchise de Steve Ibens qui évolue en TDM1.

Après 10 minutes, malgré les trois fautes de Mulumba, les Nivellois restaient bien aux commandes (30-28). Directement, Nivelles faisait 37-28 (12e) mais au quart d’heure, les ailiers anversois trouvaient la faille dans la défense de Nivelles pour faire passer le marquoir de 43-36 à 45-47 en moins de trois minutes.

Nivelles encaissait cinq bombes à la suite pour conclure cette première période à 46-51. "Offensivement, nous étions bien dans le match, analysait le nouveau coach aclot, Theodoros Alexandridis. Nous avons délibérément laissé les shoots ouverts en périphérie car techniquement, avec seulement deux séances tactiques dans les jambes, nous n’avions pas trop d’autres solutions à proposer en défense."

Au retour des vestiaires, grâce à Charly Navez, Nivelles revenait à 51 partout (22e). Les Anversois reprenaient le large mais sans vraiment faire le break. "Nous avons changé de défense, et cela a nettement mieux fonctionné, admettait le coach grec de Nivelles. Finalement, je suis très satisfait de la prestation de mes joueurs contre un adversaire un brin plus fort que nous."

Nivelles est encore revenu à 60-63 (28e) mais n’a pas été en mesure de faire le petit sursaut pour repasser devant (62-67 à la 30e). À la 34e, les Anversois plaçaient la barre de l’écart à dix points et même à 13 (66-79) mais les Nivellois ne lâchaient rien et le jusqu’au-boutisme de Yannick Diop permettait de conclure ce premier match officiel en Coupe de Belgique à 80-89. "Nous avons perdu quelques rebonds qui nous ont coûté cher, regrettait aussi le coach des Nivellois. Nous avons eu de très bonnes séquences offensives, avec, il est vrai, quelques changements par rapport à la philosophie de mon prédécesseur. Défensivement, nous pouvons encore améliorer certains petits détails, surtout au niveau de la communication."

Ce mardi à 15 h, Nivelles se rendra à Basket Tongeren pour le second match de la pouleH de cette Coupe de Belgique.

Nivelles a trouvé son assistant-coach

Par ailleurs, le Namurois Julien Pirlot est désormais l’assistant-coach de Theodoros Alexandridis avec la TDM2 de Nivelles.

L’ancien joueur des Spirous de Charleroi, du Brussels, de l’ESSM Le Portel (France) ou du BBC Nyon (Suisse), et plus récemment de Loyers où il vient, à 40 ans, de boucler en R1 sa carrière de joueur apportera son expérience du plus haut niveau au team nivellois.

Il est aussi coach d’une équipe de jeunes AWBB au BC Boninne.