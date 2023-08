Après deux confrontations face à des P1, le FC Genappe s’attaquait à la D3 de Wolvertem pour ce troisième tour de la Coupe de Belgique.

Les Brabançons wallons entament la partie de manière très appliquée et sont au niveau de leurs adversaires. Les duels sont physiques et le rythme est assez intense. Bien en place, les deux formations sont solides défensivement et les occasions sont rares. Le buteur local Kevin Maistriaux tente sa chance sur coup-franc alors qu’en face, Heyvaerts met Malbrancke à contribution sur corner. Le seul véritable fait d’armes de ces quarante-cinq premières minutes intervient finalement à quelques encablures de la pause avec cette carte rouge sévère reçue par Maistriaux pour une intervention jugee trop musclée.

La seconde période démarre de façon catastrophique pour les Genappiens puisque De Keyser fait 0-1 après moins de 30 secondes. Menés et en infériorité numérique, les locaux sont courageux et affichent une mentalité hors du commun qui leur permet de rester dans le match et de contenir les assauts de Wolvertem. Mieux, ils réussissent même à égaliser à un quart d’heure du terme par l’entremise d’un Noah Dequenne bien monté au jeu. Valeureux jusqu’au bout grâce à une solidarité à toute épreuve, les Bleu et Blanc s’avoueront finalement vaincus 3-4 au terme d’une séance de tirs au but qui sourira aux Brabançons flamands.

Fier de ses gars, Fabio Magnoni a apprécié la solide prestation de son équipe face à un pensionnaire de D3. "Le caractère, l’envie et le physique étaient au rendez-vous et nous avons bousculé cette formation de Wolvertem. À dix durant plus d’une mi-temps, nous avons prouvé que nous avions de la ressource et c’est de bon augure pour la reprise du championnat. Nous avons surtout très bien défendu et l’organisation défensive a été exemplaire pendant toute la rencontre. Malgré l’élimination, le parcours en Coupe de Belgique est très positif car nous avons montré de belles choses", relatait le coach genappien.

Arbitre: Lucas Baudon

Cartes jaunes: Berdayes, Bensedik, Martins Morbey, Deglas, Mokam Noumen, Detollenaere, Van Ransbeeck, El Yazidi, Heyvaerts, Quansah.

Carte rouge: Maistriaux 42', Stiens 92'

Buts: De Keyser (0-1, 46'), Dequenne (1-1, 75')

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Bensedik (70' Van Der Goten), Garcia Fernández (80' Jacquet), Berdayes (60' Detollenaere), Pête (70' Boreux), Maistriaux, Boulerhcha (60' Dequenne), Gacio Cabrera, Deglas, Stiens.

WOLVERTEM: Deloose, Mokam Noumen, Heyvaerts, Martins Morbey, Hofman (65' Quansah), Vandevoorde, Saikou (50' Perrault), De Keyser (65' Van Ransbeeck), El Yazidi, Van Den Driessche (85' Oliseh), Muala Mukenge (85' Mpati).